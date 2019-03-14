Ebubekir Taşyürek: “Havaray Kartal’da hizmete açılacak”

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordine halinde Kartal’a yapılması planlanan havaray projesini anlattı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’daki taksi, minibüs esnafıyla kahvaltı programında buluştu. Program taksicilerin ve minibüs şoförlerinin Kartal ilçesinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirmesiyle başladı. vatandaşlar, ulaşım güzergahları ve yollar hakkında şikayetçi olduklarını ve bu sorunların çözümü noktasında yardımcı olunmasını istedi. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Bu sıkıntılar da dahil İnşallah Kartal’ın birikmiş sorularını, sıkıntılarını çözüme kavuşturacağız” açıklamasını yaptı.

Ulaşım, sağlık, eğitim dahil her sorun çözülecek

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, açıklamalarına şöyle devam etti, “İnşallah projelerimizle ulaşım yolları, sağlık alanları, eğitim alanları dahil her sorunu en güzel çalışmayı ortaya koyarak çözüme kavuşturacağız. Yollarımızın bakımsız olması da ayrı bir sorun. Ve daha nice sorunlar var ama İnşallah bizler bunları sizlerin destekleriyle çözüme kavuşturacağız” dedi.