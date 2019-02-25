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Ebubekir Taşyürek: Kartal en iyi belediyecilik hizmetine kavuşacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek ile esnafın sorunlarını dinledi.

Ebubekir Taşyürek: Kartal en iyi belediyecilik hizmetine kavuşacak

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek ile esnafın sorunlarını dinledi. Taşyürek, halka hizmet etmekle iftihar duyduklarını belirterek, "Kartal en iyi belediyecilik hizmetine kavuşacak" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’ın Toros Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Cumhur İttifakı kapsamında yerel seçim çalışmalarına AK Parti ve MHP Kartal teşkilat üyeleri ile katılan Taşyürek, halk ile iç içe, halka hizmet etmekle iftihar duyan bir belediyecilik hizmeti vermek için aday olduğu dile getirdi ve esnafların sorunlarını dinledi.

Taşyürekli, Kartal’ın hak ettiği belediyecilik hizmetlerine kavuşması için 31 Mart yerel seçimlerinde esnaftan kendisine destek olmalarını istedi.

KARTAL SON 10 YILDIR SAHİPSİZ KALDI

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Yeşil Camii’nde de cami cemaati ile buluştu. Kartal’a hizmet etmek için Belediye Başkan adayı olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerde kendisine destek olmalarını istedi.

OTC İstanbul Ecza Deposu kurumunu da ziyaret eden Taşyürek, Kurum Genel Müdürü Altan Yıldırım ve personellerle görüştü. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Kartal son 10 yıldır sahipsiz kaldı. Kartal Belediyesi’nin başıboş hâline son vermeye ve halk ile iç içe, halka hizmet etmekle iftihar duyan bir belediyecilik için aday olduk" diye konuştu.

Ebubekir Taşyürek: Kartal en iyi belediyecilik hizmetine kavuşacakEbubekir Taşyürek: Kartal en iyi belediyecilik hizmetine kavuşacak

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