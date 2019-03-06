Ebubekir Taşyürek: Kartal Spor Tesisi yeniden inşa edilecek

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’daki gençlerle buluştu. Özel asansörle belediye binasındaki odasına giren, halkın, sekreterinin sekreteri ile ancak görüşebildiği zihniyeti sonlandıracağını söyledi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da gençlerle buluştu. Gençlere hitaben "Bu soğuk havayı yürekleriniz ile sıcak tutan kardeşlerim, bilmenizi isterim ki mazbatayı aldıktan sonra ben sadece Kartal Belediye Başkanı olmayacağım. Her zaman sizlerin Ebubekir ağabeyi olarak yanınızda olacağım. Kendisine özel asansörle belediye binasındaki odasına giren, halkın, sekreterinin sekreteri ile ancak görüşebildiği bu zihniyeti, halkını sahipsiz bırakışını sonlandıracağız” dedi.

HER ZAMAN SİZLERİN EBUBEKİR AĞABEYİ OLARAK YANINIZDA OLACAĞIM

“Kartal'da sadece spor ve ticaret değil, eğitim faaliyetlerinde de bulunacağız” diyen Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, “Birlikte yarınlarımızı inşa edeceğiz. 2 Mart’ta planladığımız toplantıya sizleri davet ediyorum. Plan ve projelerimizi anlatacağız” ifadelerini kullandı.