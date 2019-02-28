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Ebubekir Taşyürek: Kartal'da 6 ayda bir vatandaşa rapor sunacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:48 | Son Güncelleme

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, belediye olarak yapacakları tüm işlerle ilgili 6 ayda bir rapor hazırlayıp vatandaşlara ilan edeceklerini belirtti.

Ebubekir Taşyürek: Kartal'da 6 ayda bir vatandaşa rapor sunacağız

İSTANBUL,(DHA) - AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, belediye olarak yapacakları tüm işlerle ilgili 6 ayda bir rapor hazırlayıp vatandaşlara ilan edeceklerini belirtti.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Soğanlık, Yeni Mahalle sakinleriyle 'Söz Sizde' buluşmaları kapsamında bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında Kartal'da bina çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileyen Taşyürek, "Rabbim bizlere bu acıları bir daha yaşatmasın inşallah. Bu hadise bizler için bir milat olmalı ve özellikle kentsel dönüşüm noktasında irademizi net bir şekilde göstermeli ve net adımlar atmalıyız. Ayrıca bilmenizi de isterim ki biz seçimden seçime sizlerle buluşan başkanlardan değiliz. Size söz veriyorum ve bunu gittiğim her yerde dile getiriyorum. Yerel seçimler sonrasında mazbatayı alırsak şayet Belediye Başkanınız olarak 6 ayda bir sizlerin huzuruna gelerek çalışmalar, plan ve projeler hakkında sizlere rapor sunacağım. İstek ve şikâyetlerinizi bizzat dinleyeceğim. Bunu bizzat ben yapacağım ve buna inşallah şahit olacaksınız. Söz Sizde diyerek mikrofonu size veriyor ve sizlerin istek ve şikâyetlerinizi dinlemek ve not almak istiyorum. Söz sizde" dedi.

Kartal ilçesi Soğanlı Yeni Mahalleli sakinleri ise Ebubekir Taşyürek’e isteklerini dile getirdi. Vatandaşlar depremde çökme riski olan bir lisenin yeniden yapılması, kapalı pazar, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, elektrik direklerinden sarkan kablolara önlem alınması, sağlık ocağı, ulaşım, piknik alanı, spor tesisi, halk kütüphanesi, bilgi evleri, kanalizasyon sorunlarının giderilmesi ve otopark yapılması gibi isteklerde bulundular.

"BU İSTEKLERİN BUNCA YIL YERİNE GETİRİLMEMESİ ACI VERİCİ"

Bu istekler üzerine AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek cevaben şöyle dedi:

"Bu isteklerin bunca yıl yerine getirilmeyişi gerçekten bizleri acı işinde bırakıyor. Biliniz ki ilk icraatımız Kartalımızı CHP Belediyeciliğinden kurtarmak olacaktır. Ardından bu isteklerinizi çözüme kavuşturmak olacaktır."

Ebubekir Taşyürek: Kartal'da 6 ayda bir vatandaşa rapor sunacağızEbubekir Taşyürek: Kartal'da 6 ayda bir vatandaşa rapor sunacağız

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