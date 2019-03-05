Ebubekir Taşyürek, Kartal’da sporu ve sporcuyu destekleyecek

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği yöneticileri ve Kartal’daki spor kulüpleri yöneticileri ile görüştü. Taşyürek, sporu ve gençleri destekleyeceğini açıkladı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da faaliyet göstermekte olan spor kulüpleri yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programa AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği yöneticileri ve Kartal’daki spor kulüpleri yöneticileri katıldı.

Spor kulüpleri desteklenecek

Kartal Amatör Spor Kulüpleri Dernekleri Başkanı Nasır Süleymanoğlu, "Kartal’ımızın güzide spor kulüpleri yöneticileri olarak öncelikle hoş geldiniz. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek daha önce birçoğumuz ile bir araya gelerek isteklerimizi dinlemiş ve bunları gerçekleştireceğine dair söz vermişti " dedi. Programda spor kulüplerinin temsilcileri öneri ve isteklerini Taşyürek ile paylaştı. Bunun üzerine AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek bu isteklerin mazbatayı aldığı takdirde gerçekleştireceğine dair söz verdi.