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Ebubekir Taşyürek, Kartal’da sporu ve sporcuyu destekleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği yöneticileri ve Kartal’daki spor kulüpleri yöneticileri ile görüştü.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği yöneticileri ve Kartal’daki spor kulüpleri yöneticileri ile görüştü. Taşyürek, sporu ve gençleri destekleyeceğini açıkladı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da faaliyet göstermekte olan spor kulüpleri yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programa AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği yöneticileri ve Kartal’daki spor kulüpleri yöneticileri katıldı.
Spor kulüpleri desteklenecek

Kartal Amatör Spor Kulüpleri Dernekleri Başkanı Nasır Süleymanoğlu, "Kartal’ımızın güzide spor kulüpleri yöneticileri olarak öncelikle hoş geldiniz. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek daha önce birçoğumuz ile bir araya gelerek isteklerimizi dinlemiş ve bunları gerçekleştireceğine dair söz vermişti " dedi. Programda spor kulüplerinin temsilcileri öneri ve isteklerini Taşyürek ile paylaştı. Bunun üzerine AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek bu isteklerin mazbatayı aldığı takdirde gerçekleştireceğine dair söz verdi.

Erdoğan Hançerlioğlu için dua edildi
Bu programdan sonra MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek ile birlikte Erdoğan Hançerlioğlu’nun kabristanına gidildi. Ziyarette AK Parti Kartal ve MHP Kartal ilçe teşkilat üyeleri de bulundu. Hançerlioğlu’nun kabri başında Yasin ve Fatiha sureleri okunduktan sonra MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek, "Erdoğan ağabeyimiz 1979 yılı Şubatında eşiyle beraber sokak ortasında kurşunlandı. Komünistlerce çapraz ateş sonucu MHP Kartal İlçe eski Başkanımız, gazeteci Erdoğan Hançerlioğlu ağabeyimiz şehit oldu. Allah kabrini nur, mekanını cennet eylesin İnşallah" dedi. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek de "Erdoğan ağabeyimiz vatan, millet, bayrak uğruna, ezan uğruna canını vermiş değerli biridir. Başta tüm ülkücü kardeşlerim olmak üzere tüm kardeşlerimizin başı sağ olsun" dedi.

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