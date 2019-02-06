Ebubekir Taşyürek: “Kartal’ın hakkı Kartal’a verilecek”

Kartal’a hak ettiği hizmeti vermek için aday olduğunu söyleyen Ak Parti Kartal Belediye adayı Ebubekir Taşyürek, “Bu hakkı teslim etmek için tüm yüreğimle çalışacağım. Kartal artık hak ettiği hizmeti alacak” dedi.

Kartal’da vatandaşların hayal kırıklıklarına şahit olduğunu vurgulayan Ak Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, dermansızlara derman, çaresizlere çare olacaklarını söyledi. Kartal’ın gayrimenkul rantına değil, tüm canlıların güven içinde yaşadığı huzura layık olduğuna dikkat çekti. Kartal’ın AK Parti belediyeciliği ile güçlü alt yapısına kavuşacağını sözlerine ekledi.

Kartala çöp, çukur ve çamur yakışmaz

Ebubekir Taşyürek, “Ak Parti belediye anlayışı 1994 mahalli seçimlerinden bu yana zenginleşerek gelişti. 2004’te slogan ‘yerel kalkınma başlıyor’du. Şimdi ise ‘memleket işi, gönül işi’ diyoruz. Biz bu işe gönlümüzü verdik. Hiç kimseye ayrımcılık yapmadan, her zaman vatandaşının yanında olan bir belediyecilik prensibiyle hareket edeceğiz. Dini, dili, kökeni veya mezhebi ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız. Etkin ve verimli bir yönetim modeliyle, kaynakları sadece ve sadece vatandaşlarımız için kullanacağız. Adaletten ne olursa olsun şaşmayacağız. Yoksulun, yetimin, öksüzün yakınında olacağız” dedi.

Ortak akıl ve şeffaf bir yönetim anlayışı hakim olacak

Belediye hizmetlerini her hane için erişilebilir kılacaklarının önemine değinen Ebubekir Taşyürek, “Yerel yönetimler tecrübe ister, birikim ister. Önce Allah’ın izniyle, sonra aziz milletimizin desteğiyle biz bu yarışı önde bitireceğiz. Bizi bekleyen umutları, seçim çalışması yaparken duyduğumuz yürekleri boşa çıkarmayacağız. Partimizin millet sevgisini, vatandaşımızın mütevazı ve sağduyulu yaklaşımını hiçbir zaman unutmadan şevkle çalışacağız. Sorun üreten değil, sorun çözen bir zihniyetle hizmet sunacağız.” yorumunda bulundu.

Ebubekir Taşyürek hakkında:

1960 yılında Erzurum’da doğan Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ekonomik İşlerden sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İstanbul 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. 2014 Mart yerel seçimlerinde yeniden AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkan adayı olan Ebubekir Taşyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

