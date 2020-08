Ebulfez Elçibey: Karabağ'ı geri almak isteyen, Rusya ve İran'la yıldızı barışmayan Türkiye sevdalısı Azeri lider

Elçibey, o tarihlerde doğumundan itibaren kullandığı Aliyev soyadını değiştirme kararını aldı. Bunun nedenini gazeteci Muammer Elveren'e, "Benim asıl adım 'Ebulfeyz Kadirkuluoğlu Aliyev. Aliyev soyadı Rusçadan gelme olduğu için arkadaşlarım halkımızın isteğiyle 'Elçibey' olarak değişmesini kararlaştırdılar" diye anlatmıştı.

Ebulfez Elçibey (right) addresses supporters next to Baku's parliament building in May 1992.

Yeni ülke kurmanın zorlukları

1991 yılının Eylül ayında yani Sovyetler Birliği'nin resmen dağılmasından üç ay önce Azerbaycan'da yapılan başkanlık seçimlerini yerel Komünist Parti'nin şefi Ayaz Muttalibov kazandı, Elçibey seçime katılmadı.

74 yıllık bir imparatorluğun dağılmasının tetiklediği depremin artçılarının Azerbaycan'ı da vurması kaçınılmazdı.

Muhalefetin baskısı sonucu 1992 yılının Mart ayında iktidarı bırakmak zorunda kalan Muttalibov iki ay sonra dönmek istedi ama çatışmaların da yaşandığı isyan sonucu ülkeden kaçtı.

7 Haziran 1992 tarihinde yapılan seçimi Elçibey oyların yaklaşık yüzde 60'ını alarak kazandı.