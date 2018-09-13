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ECB, faiz oranlarını değiştirmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:01 | Son Güncelleme

Faiz oranlarını sabit tutma kararı alan ECB Yönetim Konseyi, varlık alım programında da değişikliğe gitmedi - Daha önce açıklandığı gibi, varlık alım miktarı, eylülden sonra aylık 15 milyar avro seviyesinde yıl sonuna kadar sürecek

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarında ve parasal genişleme programında değişiklik yapmadı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve enflasyon hedefi doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

Aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde bu ayın sonuna kadar devam edeceği, ardından aylık 15 milyar avroya indirileceği bildirilen açıklamada, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre varlık alım programının yıl sonunda da sona ereceği aktarıldı.

Alınan kararlara ilişkin, Türkiye saatiyle 15.30'da Frankfurt'ta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak olan ECB Başkanı Mario Draghi, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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Avrupa Merkez Bankası ECB Mario Draghi

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