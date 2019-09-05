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ECB / Müller: Euro Bölgesi bankaları ekonomide inişe kırılgan

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 08:41 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Müller, Euro Bölgesi'nde bankacılık sektörünün, ekonomide olası bir "inişe" karşı karılgan oldukları uyarısı yaptı.

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Müller, Euro Bölgesi'nde bankacılık sektörünün, ekonomide olası bir "inişe" karşı karılgan oldukları uyarısı yaptı.
Avrupa'da çok sayıda banka ve şirketin üyesi bulunduğu düşünce kuruluşu Eurofi'nin dergisi Eurofi Magazine'e konuşan Müller, bankacılık sistemi karlılığının çok zayıf olduğunu ve sermaye tamponları oluşturulması için geçen uzun zamana karşın, bankaların ekonomide bir aşağı dönüşü karşı dirençlerinin sınırlı olabileceğine dikkat çekti ve ekledi:
"Bankalar elde ettimkleri kazançlar, geçtiğimiz 10 yılda oluşan kayıpları telafi etmek için çok küçük. Bu durum, sermaye rasyoları son yıllarda iyileşse de bankaların gelecekte yaşanacak bir makroekonomik aşağı dönüşe karşı esnekliklerinin sınırlı olabileceğine işaret ediyor."

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