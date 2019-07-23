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ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Rapordan: - "Avro Bölgesi'nde bankalar, ikinci çeyrekte firmalar ve hanehalkına kredi standartlarını sıkılaştırdı" - "Düşük risk toleransı, yüksek fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları ile birlikte daha yüksek risk algıları, kredi standartlarının sıkılaştırılmasına katkıda bulunmuştur "

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "Banka Kredi Anketi" raporunda, Avro Bölgesi'nde bankaların, ikinci çeyrekte firmalar ve hanehalkına kredi standartlarını sıkılaştırdığı belirtildi.

ECB, Avro Bölgesi'nde 144 bankanın katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Yılın ikinci çeyreğini kapsayan raporda, Avro Bölgesi'nde bankaların, firmalar ve hanehalkına kredi standartlarını sıkılaştırdığı belirtildi.

Mortgage kredilerine talebin ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla fazla değişmediği aktarılan raporda, şirket kredilerinde talebin; düşük faiz oranları, sabit yatırımlar, birleşme ve satın almalar ile desteklenerek beklendiği gibi artmaya devam ettiği kaydedildi.

Raporda, şirket kredilerine ilişkin, "Düşük risk toleransı, yüksek fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları ile birlikte daha yüksek risk algıları, kredi standartlarının sıkılaştırılmasına katkıda bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

ECB raporunda, Avro Bölgesi'ndeki bankaların bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket, konut ve tüketici kredilerine olan talebinin artmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi'nin, görev süresi dolmadan önce güçlü bir harekete hazırlanarak ticari ihtilaflar, jeopolitik gerginlikler ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıflığın Avro Bölgesi'nde neden olduğu ekonomik faaliyet ve enflasyondaki yavaşlamaya karşı ECB'nin planını açıklaması bekleniyor. Draghi'nin görev süresi, ekim sonunda dolacak.

Eurosystem'in Avro Bölgesi'nde banka kredi koşulları hakkında bilgi edinmesini sağlama amacını taşıyan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 17 Haziran-2 Temmuz'da yapılan son anket, 144 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası banka kredi anketi

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