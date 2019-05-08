"Ecdadımızın bize bıraktığı yüksek şuuru hatırlatacağız"

EDA ÖZDENER - Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, "Vakıf Haftası boyunca, karşılık beklemeden yalnızca Allah yolunda, yalnızca Allah rızasını kazanmak, hayır yapmak için vakıflar kuran ecdadımızı ve onların bize bıraktığı bu yüksek şuuru bir kez daha hatırlayacağız, hatırlatacağız." dedi.

Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıf Haftası'nın 2004'ten bu yana belli bir temayla kutlandığını belirtti.

Vakıf medeniyetinin, birçok unsuru barındırdığına, toplumun, kültürün, medeniyetin en önemli taşıyıcı değerlerinden birini oluşturduğuna işaret eden Ertem, mayıs ayının ilk pazartesi kutlanmaya başlanan Vakıf Haftası boyunca vakıf medeniyetine ve o yılın temasına vurgu yapıldığını anlattı.

Ertem, bu sene ramazanın ilk gününe denk gelmesi sebebiyle hafta temasının, "Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı" olarak belirlendiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayının hepimizi buluşturduğu ortak duygulardan yola çıktık. Vakıf kurucularının ilanihaye yaşatmak istedikleri, karşılık beklemeden yardım etme duygusunu, menfi olandan vazgeçip müspet olana yaklaşma davranışını, yüce Allah'a yakınlaşma fırsatı sunan ramazan ayıyla idrak etme fırsatı bulacağımıza inandık. Vakıf Haftası boyunca, karşılık beklemeden yalnızca Allah yolunda, yalnızca Allah rızasını kazanmak, hayır yapmak için vakıflar kuran ecdadımızı ve onların bize bıraktığı bu yüksek şuuru bir kez daha hatırlayacağız, hatırlatacağız."