"Ecdadın mühendislik harikası" köprü yüzyıllardır ayakta

YUNUS HOCAOĞLU - İlhanlı Devleti tarafından Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaptırılan tarihi Çobandede Köprüsü, sağlam altyapısı ve tabanına konulmuş ardıç ağaçları sayesinde yüzyıllardır afetlere meydan okuyor.

Erzurum-Kars karayolunda, Bingöl ve Hasankale çaylarının birleşmesiyle oluşan Aras Nehri üzerine, İlhanlı Hükümdarı Gazan Han döneminde, Vezir Salduzlu Emir Çoban Noyan tarafından 1298'de yaptırılan Çobendede Köprüsü, aradan geçen 721 yıla rağmen halen ayakta duruyor.

Yapıldığı dönemde hem ticaretin hem de stratejik geçiş noktasının can damarını temsil eden tarihi köprü, ölçüsel ve mimari bakımından Anadolu'nun en önemli köprülerinden biri olma özelliğini taşıyor.

- Doğal afetlere rağmen yıkılmadı

Birçok tarihsel olaya da tanıklık eden Çobandede Köprüsü, 220 metre uzunluğa sahip olmasının yanı sıra en büyük kemer açıklığı 16,8 metre olmak üzere 7 kemerden oluşuyor.

Siyah kemerlerden, kırmızı ve gri renkli kesme taşlardan yapılı köprü, bataklık bir alana kurulmasına rağmen taş ayaklarının altına yerleştirilen ardıç ağaçları ve mimarisi sayesinde yıkılmadan bugünlere kadar gelmeyi başardı.