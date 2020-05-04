ECDC: Bu bir maraton, sürat koşusu değil

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda halkta yanlış beklentiler oluşturulmaması konusunda uyarıda bulundu. Ammon "Bu bir maraton, sürat koşusu değil“ ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu’nda video konferans aracılığıyla konuşan Ammon "İnsanlar salgının yakında bitmeyeceği yönünde psikolojik olarak hazırlanmalı" dedi. Kısıtlamaların adım adım gevşetileceğini ve bunun vaka sayıları üzerindeki etkisinin görülerek ilerleneceğini kaydeden Ammmon, bu nedenle şu anda "Normale dönüş" olmadığını vurguladı.

"Gardımızı düşürmemeliyiz"

Alman hekim Ammon "virüsün aşı bulunmadan kaybolmayacağını" belirterek "Gardımızı düşürmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Ammon onay süreçleri hızlandırılsa da aşının geliştirilmesi aşamasında gerekli testlerin yapılmasının zaman alacağını söyledi.

Maske kullanımının "yanıltıcı bir güvenlik hissi" yaratabileceğini söyleyen Ammon maske kullanımının kişinin kendisini değil, diğerlerini koruyacağını belirtti ve henüz maske kullanımının salgının yayıldığını önlediğine dair bir bilimsel kanıt olmadığını vurguladı.