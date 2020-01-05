Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den romantik paylaşım

Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterini canlandıran Taner Ölmez son zamanlarda sosyal medyada çok konuşulan bir isim... Uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile sevgili olan Ölmez şu sıralar sevgilisiyle tatilde... Bir süredir yoğun bir tempoda çalışan çift romantik bir kaçamak yaptılar.

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları kareleri paylaşınca beğeni topladılar.

Ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu da sevgilisi gibi ekranda boy gösterecek. TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar'da başrol oynayacak olan Ece Çeşmioğlu'nun rol arkadaşı ise Doğu Demirkol.

TANER ÖLMEZ'DEN EVLİLİK KARARI

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor. Oyuncunun, önümüzdeki günlerde Çeşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek. Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise henüz merak konusu.



