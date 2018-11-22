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Ece Doğulu 11 yılı sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Aranjör Ozan Doğulu, ile 11 senelik evliliğini haziran ayında bitiren Ece Doğulu, boşandıktan dört ay sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı.

Ece Doğulu 11 yılı sildi

Üç çocuğuna rağmen Ozan Doğulu ile 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz haziran ayında bitiren Ece Yosmaoğlu, boşanma sonrası ‘Doğulu’ soyadını kullanmaya devam etmişti. Ece Hanım, radikal bir karar alarak Instagram hesabından kızlık soyadı olan ‘Yosmaoğlu’nu kullanmaya başladı.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Ece Yosmaoğlu’nun bu kararı almasında Ozan Doğulu ile eylül ayında Bodrum’da objektiflere yakalanan şarkıcı Kübra Hera Aslan’ın aynı evde yaşamaya başlamalarının neden olduğu iddia edildi.


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ece doğulu ozan doğulu soyadı

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