Ece Erken 2 milyon TL'ye havuzlu villa aldı!

Ece Erken'in yazlık arayışı sona erdi! Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz aylarda Coşkun Sabah'ın Bodrum'daki evine talip olan Erken, rotayı yeniden Çeşme'ye çevirdi. Çeşme Ilıca'daki evini satan güzel sunucu, yine aynı bölgeden bir villa satın aldı.

"HER ŞEY OĞLUM İÇİN"



Erken, oğlu Eymen havuz sevdiği için önünde kendine ait havuzu olan bir ev almayı tercih etti. Eski yazlığını 1.5 milyon TL'ye satan sunucu, yeni evini 2 milyon TL'ye aldı. Erken, "Her şey oğlum için. Bütün yaz havuzdan çıkmaz" dedi.

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