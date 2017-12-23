MAGAZİN

Ece Erken 2 milyon TL'ye havuzlu villa aldı!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 23:34 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen’le oturacağı yeni yazlığı Çeşme’de buldu. Ünlü sunucu, 2 milyon liraya havuzlu villa aldı.

Ece Erken 2 milyon TL'ye havuzlu villa aldı!

Ece Erken'in yazlık arayışı sona erdi! Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz aylarda Coşkun Sabah'ın Bodrum'daki evine talip olan Erken, rotayı yeniden Çeşme'ye çevirdi. Çeşme Ilıca'daki evini satan güzel sunucu, yine aynı bölgeden bir villa satın aldı.

"HER ŞEY OĞLUM İÇİN"

Erken, oğlu Eymen havuz sevdiği için önünde kendine ait havuzu olan bir ev almayı tercih etti. Eski yazlığını 1.5 milyon TL'ye satan sunucu, yeni evini 2 milyon TL'ye aldı. Erken, "Her şey oğlum için. Bütün yaz havuzdan çıkmaz" dedi.

ece

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Suudi Prens'i serbest bırakmak için 6 milyar dolar istediler

Suudi Prens'i serbest bırakmak için 6 milyar dolar istediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

Burçin Orhon: '22 yıl olmuş! İyi etmişiz değil mi'

Burçin Orhon: '22 yıl olmuş! İyi etmişiz değil mi'

Bade İşçil, Paris tatilini reddetti!

Bade İşçil, Paris tatilini reddetti!

Ali Poyrazoğlu : 'Türk erkeği kıro, maço ve cahil'

Ali Poyrazoğlu : 'Türk erkeği kıro, maço ve cahil'

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.