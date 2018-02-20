Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı

Demet Şener ile Demet Akalın'ın yıllar sonra polemiğe girmesini konu alan Söylemezsem Olmaz ekibi, 16 yıl öncesini de andı.

Ece Erken, "Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecine tanıklık ettim. Demet benim evimde kaldı" deyip Demet Akalın'ın yaşadığı zor günleri anlattı.

"EŞYALARINI KAPIYA ATTILAR"

Ece Erken sözlerine şöyle devam etti: "Demet ile İbrahim birlikte yaşıyorlardı. Tam evleneceklerdi, Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın haberleri çıktı. Demet'in eşyalarını almaya gittik, kapıyı açmadılar.

Eşyaları kapıya attılar. Demet 1-2 hafta bende kaldı. Çok büyük üzüntü yaşadı."

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