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Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 12:23 | Son Güncelleme

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın yorumcularından Ece Erken, "Demet Akalın ile İbrahim'in ayrılık sürecinin en büyük tanığıydım" deyip ne var ne yoksa anlattı

Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı

Demet Şener ile Demet Akalın'ın yıllar sonra polemiğe girmesini konu alan Söylemezsem Olmaz ekibi, 16 yıl öncesini de andı.

Ece Erken, "Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecine tanıklık ettim. Demet benim evimde kaldı" deyip Demet Akalın'ın yaşadığı zor günleri anlattı.

"EŞYALARINI KAPIYA ATTILAR"

Ece Erken sözlerine şöyle devam etti: "Demet ile İbrahim birlikte yaşıyorlardı. Tam evleneceklerdi, Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın haberleri çıktı. Demet'in eşyalarını almaya gittik, kapıyı açmadılar.

Demet Şener'in avukatı Demet Akalın'a ateş püskürdüDemet Şener'in avukatı Demet Akalın'a ateş püskürdü

Eşyaları kapıya attılar. Demet 1-2 hafta bende kaldı. Çok büyük üzüntü yaşadı."

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