MAGAZİN

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Ece Erken Murat Başoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Ece Erken açıklamasında, Murat Başoğlu'nun, programı basıp yapımcının ağzına silah soktuğunu söyledi

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında geçenlerde magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atılmış, geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü.

'OĞLUM AĞLAYARAK BENİ ARADI'

Murat Başoğlu ise yaptığı açıklamada, ''Haberi okuduğum sırada Nişantaşı'nda yemekteydim. 14 yaşındaki oğlum da Bodrum'da görmüş. Ağlayarak beni ve annesini aradı. Bana ve aileme yapılan bu vicdansızlığı kendime izah edemiyorum" demişti.

Sunucu sözlerine şöyle devam etmişti: ''Oğluma, canıma bunu yapmaya, hüngür hüngür ağlatmaya ne hakları var? Ben intihar edecek hiçbir şey yapmadım. İntiharı düşünseydim 1 yıl boyunca hakkımda yapılan haberler yüzünden ederdim. Bu öldürme operasyonu. Ama başaramayacaklar. Kirli eller beni FETÖ'cü de yaptı, kaçak da. Ben hiçbiri değilim.''

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, bugün yapılan canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu.

'MASAYA ÜÇ KURŞUN KOYARAK...'

Ece Erken, yaptıkları intihara teşebbüs haberinden sonra Murat Başoğlu'nun Beyaz TV'yi basarak, yapımcıyı yakaladığını ve hatta masaya üç kurşun koyarak, ''Ayrıca bunlardan biri Ece'ye, biri Nihat'a biri Bircan'a''dediğini iddia etti.

Ece Erken, ''Beni susturmayın'' diye anlatırken, yapımcı Bilal Özbilge de programa bağlanarak, olayı teyit etti.

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
'Laptopun TL fiyatı 26 bin lira, 2. el araba alırsın''Laptopun TL fiyatı 26 bin lira, 2. el araba alırsın'
Demet Akalın: Borcun bitmesine daha çok varDemet Akalın: Borcun bitmesine daha çok var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ece erken murat başoğlu Murat Başoğlu intihar murat başoğlu burcu

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Almanya'dan ziyaret öncesi çok önemli Türkiye mesajı

Almanya'dan ziyaret öncesi çok önemli Türkiye mesajı

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma imzalandı!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma imzalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Laptopun TL fiyatı 26 bin lira, 2. el araba alırsın'

'Laptopun TL fiyatı 26 bin lira, 2. el araba alırsın'

Demet Akalın: Borcun bitmesine daha çok var

Demet Akalın: Borcun bitmesine daha çok var

Nurgül Yeşilçay oğlunu İngiltere'ye götürdü

Nurgül Yeşilçay oğlunu İngiltere'ye götürdü

Alessandra Ambrosio Burning Man'e damga vurdu

Alessandra Ambrosio Burning Man'e damga vurdu

Kim Kardashian’dan Drake ile yasak aşk iddiasına yanıt

Kim Kardashian’dan Drake ile yasak aşk iddiasına yanıt

Geceye Elçin ve Serenay damgası!

Geceye Elçin ve Serenay damgası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.