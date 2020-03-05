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Ece Erken'den Nuray Sayarı'ya: Adam aldatıyorsa bırakacaksın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 13:30 | Son Güncelleme

Evli iş adamıyla ilişkisi ortaya çıkan Ece Erken, eşi tarafından aldatılan astrolog Nuray Sayarı’ya nasihat verdi. Erken, sosyal medyada gündem oldu.

Ece Erken'den Nuray Sayarı'ya: Adam aldatıyorsa bırakacaksın!

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, önceki gün canlı yayında gözyaşlarına boğularak eşinden şiddet gördüğünü ve aldatıldığını söyledi. Aynı zamanda tehdit edildiğini de belirten Sayarı, yardım çağrısında da bulundu.

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

ECE ERKEN'E ELEŞTİRİ YAĞDI

Sayarı'nın bu açıklamalarına Ece Erken yorum yaptı. Ece Erken, “Beni eşim aldatsa ben ondan ne para talep ederdim ne de başka bir şey; sadece boşanırdım. ‘Yuvamı kurtarayım’ diye, ‘çocuklarım babalı büyüsün’ diye beni aldatan ve şiddet uygulayan bir adamı kabul etmem. Beş yıl boyunca aldatılmayı kabul etmiş, beş yıl boyunca otelleri biliyor. Adam aldatıyorsa bırakacaksın" ifadelerini kullandı.

Erken bu ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Çünkü Ece Erken'in adı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk dedikodularına karışmıştı.

Ece Erken’in yaptığı ‘Evliliği bitmek üzere olan biriyle beraberim. 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar.’ açıklamasından sonra sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ekim tarihinden bir #tbt paylaşımı yapmıştı: “Evimizde maç keyfi.”

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Anahtar Kelimeler:
ece erken, Nuray Sayarı,

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