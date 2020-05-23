MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken'den olay sözler: Şafak'tan daha çok param var!

Ece Erken'den olay sözler: Şafak'tan daha çok param var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 10:33 | Son Güncelleme

Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşka geçtiğimiz günlerde son veren Ece Erken, flaş açıklamalarda bulundu. Erken, 'Şafak'tan daha çok param var' sözleriyle dikkat çekti.

Ece Erken'den olay sözler: Şafak'tan daha çok param var!

Bir Instagram hesabının canlı yayınına katılan Ece Erken, yaşadıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Erken, şöyle konuştu: "Yanlışlıkla evlendiğim adamın (Serkan Uçar) yengesi hala peşimde. Bir türlü kurtulamadım ondan. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Her resmi beğenip yorum yazıyor.

'BANA DEMET AKALIN SÖYLEDİ'

Lezbiyen midir nedir anlamadım ki! Allah belasını versin. Sahte hesaplarla yazıyor. Yüz tane sahte hesabı var bunu bana Demet Akalın söyledi. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Güldeniz adı...

'BENİM ŞAFAK'TAN DAHA ÇOK PARAM VAR'

Her resmi beğenip yorum yazıyor. Benim Şafak'tan daha çok param var bunu kimse bilmiyor o kadar zavallılar ki!"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Geçen yıllarda hiç değişmemiş! Tanıdınız mı?Geçen yıllarda hiç değişmemiş! Tanıdınız mı?
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

F.bahçeli yıldız eşiyle çıplak fotoğrafını paylaştı!

F.bahçeli yıldız eşiyle çıplak fotoğrafını paylaştı!

Ali el Hemdan'ı öldüren polise müebbet hapis istemi

Ali el Hemdan'ı öldüren polise müebbet hapis istemi

AK Parti'li Demir'den Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin

AK Parti'li Demir'den Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu’ndan dans şov!

'Açelya Hemşire' yine olay oldu! Seksi dans...

Harun Tan oğlu Can ile bisiklet turunda

Acı olaydan sonra ilk kez! Baba oğul...

Geçen yıllarda hiç değişmemiş! Tanıdınız mı?

Geçen yıllarda hiç değişmemiş! Tanıdınız mı?

Mazhar Alanson: Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben...

Mazhar Alanson: Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben...

Azra Akın'dan tepki! 'Milyoner olmak gerekmez'

Azra Akın'dan tepki! 'Milyoner olmak gerekmez'

İbrahim Tatlıses Bayramın üçüncü günü Kanal D'de!

İbrahim Tatlıses'ten bayram müjdesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.