Ece Erken'den olay sözler: Şafak'tan daha çok param var!

Bir Instagram hesabının canlı yayınına katılan Ece Erken, yaşadıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Erken, şöyle konuştu: "Yanlışlıkla evlendiğim adamın (Serkan Uçar) yengesi hala peşimde. Bir türlü kurtulamadım ondan. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Her resmi beğenip yorum yazıyor.

'BANA DEMET AKALIN SÖYLEDİ'

Lezbiyen midir nedir anlamadım ki! Allah belasını versin. Sahte hesaplarla yazıyor. Yüz tane sahte hesabı var bunu bana Demet Akalın söyledi. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Güldeniz adı...

'BENİM ŞAFAK'TAN DAHA ÇOK PARAM VAR'

Her resmi beğenip yorum yazıyor. Benim Şafak'tan daha çok param var bunu kimse bilmiyor o kadar zavallılar ki!"

