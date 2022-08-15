Ece Erken’den vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerine: “O betonlardan çıkmayın”

Ece Erken, geçtiğimiz yıl haziran ayında sürpriz bir kararla Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42), 27 Ocak tarihinde Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmesiyle mutlulukları yarım kalan Ece Erken son günlerde zor zamanlar geçiriyor. Ece Erken geçtiğimiz aylarda eşinin ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Erken'in bugün Instagram hikayelerinde paylaştığı açıklamalar soyal medyada gündem oldu. "Yarın hayatının en zor günü olacağından bahseden Erken, eşinin davasına zorla getirileceğini belirtirken eşinin katillerine, yardım ve yataklık edenlere sert sözlerde bulundu.

YARIN HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜ

Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken, paylaştığı Instagram hikayesiyle eşinin davasından bahsetti. İşte o sözler;

"Yarın hayatımın en zor günlerinden biri.. O kadar zor ki yaz hissettiklerini desen yazamam... Bugüne kadar ne yaşadıysam yazdım, paylaştım, sus dediler asil kal dediler yapamadım, sakla hislerini dediler saklayamadım, tehdit edildim, şantaj bile yapıldı, herkese savaş açtım tek bir başıma, Allahtan başka kimsem olmadı çok şükür... Şafak benim sınavımdı, artık hayatta yok. Önüme bakacağım elbet ama yarın katillerin davası var. Önce ilahi adalete sonra yargıya güvenen bir kadın bir anne olarak Allahım yardımcım olsun, dualarınızı esirgemeyin."

O BETONLARDAN ÇIKMAYIN, ÇIKAMAYIN

Ardı ardına Instagram hikaye paylaşımlarına devam eden Erken, eşinin katillerine bu sözleri kullandı;

"Zorla getirilmem çıkmış müşteki olarak, çıkmasaydı da o davaya katılırdım. Katillerin, yardım yataklık yapanların, silah temin edenlerin, 15 kişi mi neyse hepsinin o hapisten çıkmaması dileğiyle.. Aileleri de okur bunları, düşünün sizin babanız, abiniz, kardeşiniz, sevgiliniz, aşkınız, geleceğiniz elinizden alındı. Benim yerimde olsanız ne yapardınız? Ne yaptıysanız çekin, Rabbim yaşatsın, O betondan çıkmayın, çıkamayın. Ben ne kadar üzüldüysem üzülün."

HİÇ BİRİNİZE ACIMIYORUM...YÜZSÜZ MÜŞTERİLER

Eşinin vefatının ertesi günü, eşinin katledildiği kendi mekanında müşterilerin doluluğundan bahseden Erken, bu duruma şu sözlerle yakındı;

Hiç birinize acımıyorum. Siz benim eşimi canice, aleni bir şekilde, mesleğiyle ilgili görevini yaparken katlettiniz hem de kendi mekanında. O mekan ertesi gün müşterilerini ağırladı, mekan fuldü. Müşteriler ne konuştu kendi arasında acaba?! Yüzsüz müşteriler! Bir can gitmiş, siz yemek ve dedikodu derdindesiniz! Yakınları desen, susuyorum. Neyse görüntüler kimin aklından çıkıyor? Elbet bu dünyada, öbür dünyada cezasını çekeceksiniz."



