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Ece Erken: Ergenlikti saçmaladım!

15.03.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Ece Erken: Ergenlikti saçmaladım!

Ünlü sunucu Ece Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili soruya, "Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, saçmaladım ve üzgünüm" dedi.

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş, Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz haziran ayında eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine deavm eden çiftten Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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EVLENMEK İSTİYOR MUSUN?

'Yok' desem yalan olur, 'evet' desem de yalan olur. Bu konuda çok kafam karışık. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor. Kapım aralık, tam açık değil.

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ALİŞAN İLE DEMET AKALIN'LA BARIŞTIĞI İÇİN Mİ KÜSTÜN?

Hayır, barışma şeklinden dolayı küstüm. Alişan, Demet ile ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir, sonra barışmış da olabilir. Ama sonrasında ağlayarak barışması daha iki gün önce tweetler atıp, fotoğraflar koyması beni rahatsız etti. Allah çok mutlu etsin, bence doğrusu bu. Demet ile çok anlaşıyorlar, yakışıyorlar. Allah dostluklarını bozmasın.

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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU İLE BİRLİKTE MİSİN?

Evet, birlikteyiz.
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TEKRAR ANNE OLMAK İSTER MİSİN?

İstiyorum, konuşuyoruz da olabilir. Kısmet...

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ÇOCUĞUNUZ BABASIYLA GÖRÜŞÜYOR MU?

Zorlandığım bir soru çünkü Serkan, Katar'da yaşıyor. Maalesef iyi bir baba değil. Kendi de zaten söyleyecektir. Görüşmüyorlar, telefonlaşıyorlar.

ESTETİK VAR MI?

Burnumda var. Daha önce de söylemiştim, nefes alamadığım için ameliyat oldum. Botoks da var. Onun dışında dolgu yaptırdım ama pişman oldum. O dolguyu aldırdım.
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ARABAYI NEDEN ÇİZDİN?

Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım.

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Ece Erken
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