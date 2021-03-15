Ece Erken: Ergenlikti saçmaladım!

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş, Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz haziran ayında eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine deavm eden çiftten Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

EVLENMEK İSTİYOR MUSUN?

'Yok' desem yalan olur, 'evet' desem de yalan olur. Bu konuda çok kafam karışık. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor. Kapım aralık, tam açık değil.

ALİŞAN İLE DEMET AKALIN'LA BARIŞTIĞI İÇİN Mİ KÜSTÜN?

Hayır, barışma şeklinden dolayı küstüm. Alişan, Demet ile ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir, sonra barışmış da olabilir. Ama sonrasında ağlayarak barışması daha iki gün önce tweetler atıp, fotoğraflar koyması beni rahatsız etti. Allah çok mutlu etsin, bence doğrusu bu. Demet ile çok anlaşıyorlar, yakışıyorlar. Allah dostluklarını bozmasın.