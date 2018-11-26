'Ece Erken gizliliği ihlal etti, savcıları göreve davet ediyoruz'

Eskişehir’de geçtiğimiz 27 Mart tarihinde bir kuryenin güvenlik kameralarına yansıyan müşterisine götürdüğü pizzaya tükürme olayı ile ilgili açılan tazminat davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Davanın sonuçlanmasının ardından Ece Erken’in, televizyon programında konudan bahsettiği ve mağdur Hüseyin Alyüz’ü Çiftlik Bank yöneticisi gibi ‘Tosuncuk’a benzettiği iddia edildi. Konu ile alakalı dava henüz yasal uzlaştırmacı da ve soruşturma aşamasındayken, tazminat davasında kararın verilmesinden sonra Ece Erken’in sabah programında durumu açıkladığı ve soruşturmanın gizliliğinin ihlal ettiği öne sürüldü.

‘SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ’

Mağdur avukatı Kemal Sayılır, durum ile alakalı bir basın açıklaması yaparak, Ece Erken hakkında Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti ve “Yaklaşık 1 yıl kadar önce müvekkilimin vermiş olduğu pizzası, kendince intikam almak isteyen bir kurye tarafından tükürülerek servis edilmiştir. Müvekkilim bunu habersizce tüketmiş ve bunun akabinde bizim öğrenmemiz üzerine ilgili kişiler hakkında yasal işlemler, cezai ve hukuki işlemler başlatılmıştı. Buna karşılık olarak karşı tarafın da müvekkilim hakkında şikâyetleri olmuştu. Bunlar takipsizlikle sonuçlandı ve kesinleşti. Bu olaylar çıktığı zaman müvekkilime şantaj ve dolandırıcılıkla suçlayan kişilerin akabinde sabah programı sunucusu olan Ece Erken, kendisinin sunmuş olduğu bir programda müvekkilim hakkında Çiftlik Bank yöneticisi gibi ‘Tosuncuk’ diyerek her ne kadar kesinleşmiş bir ceza olmasa da halkın içerisinde, kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Çiftlik Bank yöneticisi Mehmet Aydın’a benzeterek dolandırıcılıkla suçlamıştı. Biz de bunun akabinde Ece Erken hakkında başvurularımızı, şikâyetlerimizi yaptık. Ancak yasal uzlaştırmacıda iken, daha soruşturma aşamasındayken Ece Erken’in bizim tazminat davamızın kesinleşmesinden, daha doğrusu kararın verilmesinden sonra bir basın açıklaması yaparak, sabah programında bu durumu açıklamış ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmiştir. Kendisinin bir daha böyle bir açıklama yapmayacağını düşünüyoruz ve Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz” dedi.