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'Ece Erken gizliliği ihlal etti, savcıları göreve davet ediyoruz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

Programında, pizzasına tükürülen Hüseyin Alyüz için ‘Tosuncuk’ benzetmesi yaptığı öne sürülen Ece Erken için mağdur avukatı Kemal Sayılır açıklamalarda bulundu. Av. Sayılır, kuryenin pizzaya tükürmesi sonucunda açılan davadan bahseden Ece Erken'in soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini söyleyerek “Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz” dedi.

'Ece Erken gizliliği ihlal etti, savcıları göreve davet ediyoruz'

Eskişehir’de geçtiğimiz 27 Mart tarihinde bir kuryenin güvenlik kameralarına yansıyan müşterisine götürdüğü pizzaya tükürme olayı ile ilgili açılan tazminat davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Davanın sonuçlanmasının ardından Ece Erken’in, televizyon programında konudan bahsettiği ve mağdur Hüseyin Alyüz’ü Çiftlik Bank yöneticisi gibi ‘Tosuncuk’a benzettiği iddia edildi. Konu ile alakalı dava henüz yasal uzlaştırmacı da ve soruşturma aşamasındayken, tazminat davasında kararın verilmesinden sonra Ece Erken’in sabah programında durumu açıkladığı ve soruşturmanın gizliliğinin ihlal ettiği öne sürüldü.

‘SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ’

Mağdur avukatı Kemal Sayılır, durum ile alakalı bir basın açıklaması yaparak, Ece Erken hakkında Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti ve “Yaklaşık 1 yıl kadar önce müvekkilimin vermiş olduğu pizzası, kendince intikam almak isteyen bir kurye tarafından tükürülerek servis edilmiştir. Müvekkilim bunu habersizce tüketmiş ve bunun akabinde bizim öğrenmemiz üzerine ilgili kişiler hakkında yasal işlemler, cezai ve hukuki işlemler başlatılmıştı. Buna karşılık olarak karşı tarafın da müvekkilim hakkında şikâyetleri olmuştu. Bunlar takipsizlikle sonuçlandı ve kesinleşti. Bu olaylar çıktığı zaman müvekkilime şantaj ve dolandırıcılıkla suçlayan kişilerin akabinde sabah programı sunucusu olan Ece Erken, kendisinin sunmuş olduğu bir programda müvekkilim hakkında Çiftlik Bank yöneticisi gibi ‘Tosuncuk’ diyerek her ne kadar kesinleşmiş bir ceza olmasa da halkın içerisinde, kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Çiftlik Bank yöneticisi Mehmet Aydın’a benzeterek dolandırıcılıkla suçlamıştı. Biz de bunun akabinde Ece Erken hakkında başvurularımızı, şikâyetlerimizi yaptık. Ancak yasal uzlaştırmacıda iken, daha soruşturma aşamasındayken Ece Erken’in bizim tazminat davamızın kesinleşmesinden, daha doğrusu kararın verilmesinden sonra bir basın açıklaması yaparak, sabah programında bu durumu açıklamış ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmiştir. Kendisinin bir daha böyle bir açıklama yapmayacağını düşünüyoruz ve Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz” dedi.

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Avukatı Kemal Sayılır.

‘YARGILAMA DEVAM EDECEK’

Ece Erken’in Hüseyin Alyüz hakkında, “Hüseyincim, artık tazminat davasında kazandığınız 4 bin TL’yi güle güle harcarsın” ifadelerini kullandığını söyleyen Av. Sayılır, ”İhlal kısmında uzlaşma bedeli olan rakamı söylemiş ve müvekkilime hitaben, ‘Hüseyincim artık tazminat davasında kazandığınız 4 bin TL’yi güle güle harcarsın. Bizim bir kelimemizin değeri 10 bin liraymış. Bizden 20 bin lira isterken iyiydi’ tarzında bir beyanda bulundu. Bu kazandığımız tazminat bedeli tabi ki daha kesinleşmiş bir karar değil. Taraflar olarak istinaf yoluna gidilecektir diye tahmin ediyoruz. İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karar neticesinde kesinleşecek veya yeniden yargılama yapılmış olacak. Ceza davamız hali hazırda devam ediyor. Karşı taraf olan bu kurye hakkında mala zarar verme ve besin bozma suçlamalarından ceza davası açılmıştı. Tabi ki mala zarar verme yönünden müşteki olan franchise şirket şikâyetinden vazgeçti. O konuda bir ceza verilmeyecektir diye tahmin ediyoruz, ancak bizim şikâyetimiz devam ettiğinden dolayı yargılama devam edecek” dedi.

İHA

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ece erken mahkeme

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