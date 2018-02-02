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Ece Erken, Gülben Ergen'e ateş püskürdü: Pişkin

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 16:06 | Son Güncelleme

Seren Serengil cezaevine girdi; Gülben Ergen'le mahkeme süreci devam eden sunucu Ece Erken, Gülben Ergen'e yaptığı paylaşım nedeniyle ateş püskürdü

Gülben Ergen hakkında, mahkemenin verdiği karara uymadığı gerekçesiyle hapse giren Seren Serengil bunları yaşarken Gülben Ergen de sporun sağlık için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım Seren Serengil'in yakın dostlarını çileden çıkardı. Ece Erken, Gülben Ergen'in bu paylaşımından sonra ateş püskürdü.

Ece Erken'den Seren Serengil tepkisi

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Seren Serengil hakkında bulunan üç günlük hapis kararı sonucu bugün cezaevine girdi.
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Gülben Ergen hakkında, mahkemenin verdiği karara uymadığı gerekçesiyle hapse giren Serengil bunları yaşarken Gülben Ergen de sporun sağlık için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım Seren Serengil'in yakın dostlarını çileden çıkardı.
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Bu paylaşımın kasıtlı olduğunu ve yaşananlardan dolayı Gülben Ergen’in içten içe mutluluk yaşadığını iddia eden Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Ergen’i kınadı.
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İşte Ece Erken’in o satırları:

İşte Ece Erken’in o satırları:
“Olay seren değil olay kadın, kadınlar… Bu benim kendi görüşüm, benim kimseye kinim, nefretim yok… Açtığım bir dava var, sonuna kadar haklı olduğum davamda benden Gülben özür dilese yine affederim. Üç günlük dünyada neyi paylaşamıyoruz ama biri acı çekerken, özgürlüğü elinden alınırken (adliyeye ifadeye vs giderken bile yaşadığınız stresi düşünün) diğerinin sevinç çığlıkları atması ne acı… Hayatım boyunca başkasının mutsuzluğundan mutlu olmadım, olanı da anlamamı kimse beklemesin.
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Kimse kimsenin namus bekçisi değil, kimsenin de umurunda değil, sinirlenilen şey pişkinlik.
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>>Gülben Ergen ece erken

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