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Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler! ‘Nasıl bu kadar acımasızsınız?’

02.02.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölüm anına ilişkin yeni görüntülerin yayınlanmasına isyan etti. Erken, ‘Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Neden!’ ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler! ‘Nasıl bu kadar acımasızsınız?’

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki bir balıkçıda alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen olay sonucu öldürülmesi ile ilgili yeni görüntüler yayınlandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'de defnedilirken, bugün olaya ilişkin cinayet anını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

CİNAYET ANININ YAYINLANMASINA İSYAN ETTİ

Ece Erken, cinayet anını gösteren görüntülerin bazı haber sitelerinde yayınlamasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Ece Erken İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda “Cinayetin yeni görüntüleri net görüntülerini vermek nedir? Niye? Nasıl yayınlayabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını beni sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Biz nasıl bu görüntülerle yaşayacağız? Neden acımıza acı katıyorsunuz? Görüntü yerine haberler de neden kaçak olan katillere Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’a yer vermiyorsunuz?” dedi.

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O GÖRÜNTÜLER NASIL ELİNİZE GEÇTİ?

Ece Erken twitter hesabından yaptığı açıklamada ise ‘Yeni, net görüntüler nasıl elinize geçiyor? Hadi geçti neden yayınlıyorsunuz? Neden acımıza acı katıyorsunuz? Kaçak katil Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ı yakalamak yerine haber yapmak yerine neden bu görüntülerle bizi bir kez daha öldürüyorsunuz? Neden!’ diyerek adeta isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ece Erken
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