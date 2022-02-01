Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte kaçış anları...

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'nin konuştuğu, ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SALDIRGANLARIN KAÇIŞ ANI

Gündemi sarsan cinayete dair ortaya çıkan yeni görüntülerde iki saldırganın ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

Tetikçi ve saldırıda yer alan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 28 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanmış, cinayetle ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.

SALDIRGANLARIN TELEFON TRAFİĞİ VE HTS KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Öte yandan şüphelilere yönelik çok yönlü soruşturma sürerken, olay öncesi ve sonrasındaki tüm telefon görüşmeleri, zanlıların irtibatları ve HTS kayıtları didik didik incelemeye alındı.

Dijitallerin incelenmesinin ardından cinayete ilişkin detaylar ortaya çıkacak. (DHA/İHA)



