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Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali açıkladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'i vurmuşlar

02.02.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu Cundalı Yeşilköy Restoran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 28 Haziran 2021'de sunucu Ece Erken ile evlenmişti! Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı gün yaptığı bir paylaşım ortaya çıkmıştı. Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, o tarihle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinden Seccad Yeşil'in o tarihte vurulduğu öğrenildi.

Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali açıkladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'i vurmuşlar

Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.

"BU CANİ AYAĞINDAN VURULMUŞ"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ve Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, 'Tanıdığımız çok kişi var, arayıp sorduk. Bu cani o gün ayağından vurulmuş. Neden vurulduğunu bilemiyoruz. Bu paylaşımın, Ece ile Şafak'ın nikah tarihiyle alakası yok, tamamen tesadüf... ' ifadelerini kullandı.

TETİĞİ KADİR YASAK ÇEKTİ!

Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı.

Taksirle yaralamaktan sabıkaları bulunan Uğur Can Bilge ile Gökhan Karakan sorguya alındı! Çok sayıda sabıkası olan Kadir Yasak ve Ali Yasak yakalandı.

SECCAD YEŞİL'İN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldüren infaz timinde olan Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekmişti.

JUYH

Sunucu Ece Erken ile eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 28 Haziran 2021'de evlendiklerini duyurmuştu.

Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı tarihte yaptığı paylaşım ortaya çıkmıştı!

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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Ece Erken
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