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Ece Erken kocasının kendisini engellediğini sanmış! İlginç açıklamalar

21.09.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silmesi sonrası yaşananların perde arkasını canlı yayında anlattı.

Ece Erken kocasının kendisini engellediğini sanmış! İlginç açıklamalar

Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojileriyle birlikte duyurmuştu.

Bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşi ile görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmayan sunucu, sosyal medyada yaptığı hamlelerle de kafaları karıştırmıştı. 43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmişti. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ece Erken’in bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. Oğlu Eymen ile tatile çıkan ünlü sunucu, Instagram'da yaptığı paylaşım ile söz konusu dedikodulara yanıt vermişti.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Ece Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan kalp ve nazar boncuğu emojisiyle fotoğraf paylaşmış, Instagram profilindeki soyadı bölümüne de 'Mahmutyazıcıoğlu' eklemişti. Böylece "her şey yolunda" mesajı vermişti.

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"BENİ ENGELLEDİ SANDIM"

Ece Erken, Beyaz TV'de Bircan Bali, Deniz Akkaya ve Seren Serengil’in sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, eşi ile yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Erken şunları söyledi:

"Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık... O sırada Şafak Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım. Reklam yapıyormuşum. Magazin sayfalarına neler yazmışlar! Böyle bir şeyin reklamı olur mu? Neyin reklamını yapacağım? Hemen 'ayrılık' haberine atladılar. Şafak dün eve geldi, hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankaraya geldik, akşam döneceğiz. Şafak artık dalga geçiyor. Ama iyi oldu dostu düşmanı gördük."

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