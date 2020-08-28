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Ece Erken oğlunu okula göndermeyi düşünmüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dudak dudağa kaldıktan sonra sessizliğe gömülen Ece Erken, salgın sürecinde çocuğunu okula göndermek konusunda yaşadığı tereddütleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ece Erken oğlunu okula göndermeyi düşünmüyor!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve sonrasında Mahmutyazıcıoğlu’nun evli çıkması üzerine sunduğu magazin programından istifa ederek gözlerden uzakta kalmayı tercih eden Ece Erken şimdilerde oğlu Eymen’le birlikte vakit geçiriyor.

Olay yaratan ilişki haberleri sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan ilişkisini bitirdiğini söyleyen Ece Erken sadece birkaç ay sonra Bodrum’da Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte samimi görüntüler sergilemişti.

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Sevgilisi, eşinden ayrıldıktan sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Ece Erken, instagram hesabından yaşadığı endişelerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Eylül ayının sonuna doğru okulların açılacağını söyleyen Erken, tüm hızıyla devam eden salgın sürecinde çocuğunu okula göndermek konusunda yaşadığı tereddütleri paylaşmadan edemedi.

"ENDİŞELENMEYİ NE ZAMAN BIRAKACAĞIZ?"

REET

Ece Erken yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Maskeleri çıkarıp, sağlığımız için endişelenmeyi ne zaman bırakacağız acaba? 31’inde çocuğunuzu okula yollamayı düşünüyor musunuz? Endişeli olanlar… Hem çok istiyorum uzun zaman okuldan mahrum oldu Eymencik, hem de korkuyorum. Off galiba biraz beklemede kalacağım."

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da kızı Ayşe’yi pandemi nedeniyle okula göndermek istemediğini söylemişti.

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