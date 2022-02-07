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  4. Ece Erken ‘Seccad'ı yakalayın’ demişti! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilinin ifadesi akıllara durgunluk verdi

Ece Erken ‘Seccad'ı yakalayın’ demişti! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilinin ifadesi akıllara durgunluk verdi

07.02.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yeşilköy'de sahibi olduğu balıkçıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil hala yakalanamadı. Ali Yasak ve Kadir Yasak kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Türkiye'yi sarsan cinayette 'beş dakika' detayı dikkat çekti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 16 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi!

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltılar devam ediyor. Katillerin cinayet silahını Yeşilköy sahildeki kayalıklara attığı belirlendi. Katil zanlılarından Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 16 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 'BEŞ DAKİKA' DETAYI

Kadir Yasak, ifadesinde o restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini içeriye girdikten sonra konuşmak istediğini fakat 'beş dakika' bekleyin dedikten sonra öfkelendiklerini dile getirdi.

Kadir Yasak itirafı sırasında adeta kendini aklamaya çalıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yedi el ateş açan Kadir Yasak 'Bacaklarına ateş ettim, öldürme kastım yoktu' dedi.

16 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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ECE ERKEN 'KATİLLERİ YAKALAYIN' DEMİŞTİ

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili sosyal medyadan yardım istemişti. 'Seccad Yeşil hala dışarıda lütfen artık bu katili yakalayın' diye paylaşım yapan Ece Erken, eşini kaybettikten sonra verdiği röportajda konuşmakta güçlük çekmişti.

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