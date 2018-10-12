MAGAZİN

Ece Erken ve Bircan Bali'den Özlem Ada Şahin hakkında tepki çeken sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

Ece Erken ve Bircan Bali'nin, Arda Turan'ın taciz ettiği Özlem Ada Şahin hakkında yaptığı yorum sosyal medyada büyük tepki aldı.

Ece Erken ve Bircan Bali'den Özlem Ada Şahin hakkında tepki çeken sözler

Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan kavga Türkiye’nin magazin gündemini meşgul ederken, magazin programları da bu tartışma ve sonrasında yaşananlarla ilgili haberler yapmayı sürdürüyor.

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında da konuşulan konu bugün çirkin bir hal aldı. Programda Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin hakkında yapılan bir yorum, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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ÇİRKİN YORUM

Program sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali taciz olayıyla ilgili konuşurken ‘Söylenenlere göre Berkay’ın eşi yarım saat tek başına pistte dans etmiş öyle bir durum da var’ ifadelerini kullanınca sosyal medya adeta yıkıldı.

Program sunucularının yaptıkları yorumlarla kadının tek başına dans etmesinin taciz için yeterli bir mazeret olabileceği şeklinde bir görüş ortaya çıkardığını söyleyen kullanıcılar iki kadının bir hemcinsleri hakkında böylesine suçlayıcı ifadeler kullanmalarına sert tepki gösterdi.

ECE ERKEN'DEN AÇIKLAMA

Ece Erken ise daha sonra eleştirilere yanıt olarak bir takipçisinin paylaşımını kullanarak "kadının beyanı esastır diye bas bas bağırdığımızı bu güzel kardeşimize bir zahmet anlatın" dedi.

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