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Ece Erken ve Demet Şener barıştı! Canlı yayında anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 10:06 | Son Güncelleme

Ece Erken ve Demet Şener kavgası bitti! Ece Erken ve Demet Şener barıştı. Ece Erken canlı yayında olay açıklamalar yaptı.

Ece Erken ve Demet Şener barıştı! Canlı yayında anlattı

“Söylemezsem Olmaz” isimli programda Ece Erken ve Demet Şener canlı yayında kavga etmişti. Yayına bağlanan Demet Şener ve Ece Erken arasında sesler yükselmişti.

İki ünlü isim Ece Erken ve Demet Şener barıştı. Ece Erken bu durumu canlı yayında açıkladı.

Ece Erken programda bir lokantada karşılaştıklarını ve avukatıyla selamlaşınca Demet Şener ile de öpüşüp barıştıklarını açıkladı.

Ece Erken Demet Şener'in kendisine anlattığı bomba iddiaları da canlı yayında açıkladı! Açıklama sırasında Şener'in avukatı ise 'her şeyi anlatma' mesajı attı. İşte Ece Erken'in yaptığı açıklama:

İNANILMAZ OLAYLAR ANLATTI

"Bir takım yaşadığı şeyleri anlattı. Demet Akalın ve İbrahim Kutluay'ın ayrılık sebebini hatırlıyorum ama ayrılma sebepleri Şener değilmiş, başka olay anlattı. Kanıtlı dedi. Ağır bir olay. İsim bile var. Özlem Selanik söylemiş Demet Şener'e.

İbrahim Kutluay Şener'in üzerine atlıyor ve 'ben ayrıldım, kurtuldum' diyor."

Açıklamanın bu kısmından sonra avukatın uyarısıyla Ece Erken açıklamalarını sonlandırdı.

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