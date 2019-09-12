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Ece Erken'e 'tosuncuk' davasında beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ve şirket hakkında ceza mahkemesinde süren dava devam ederken, televizyon programında olayın mağduru Hüseyin Alyüz için "Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi" yorumunu yaptığı gerekçesiyle hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan sunucu Ece Erken, beraat etti.

Ece Erken'e 'tosuncuk' davasında beraat

Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ve şirket hakkında ceza mahkemesinde süren dava devam ederken, televizyon programında olayın mağduru Hüseyin Alyüz için "Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi" yorumunu yaptığı gerekçesiyle hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan sunucu Ece Erken, beraat etti.
İddiaya göre, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, geçen yıl 24 Aralık 2017 yılında sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu ile çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizzayı siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.
Pizzaya tükürdüğü öne sürülen Burak S. hakkında, önce Tüketici Mahkemesi'nde 'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü' iddiasıyla, daha sonra ise Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, pizza şirketinin genel merkezi ve Eskişehir'de bulunan şubesi ile pizzaya tüküren kurye Burak S.'nin 1 pizza bedeli ile birlikte toplam 4 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
ECE ERKEN'E 'TOSUNCUK' DAVASI
Olay, mahkeme aşamasındayken sunucu Ece Erken bir televizyon programında mağdur Hüseyin Alyüz'e, "Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi" demesi üzerine Ece Erken hakkında Eskişehir 9'uncu Asliye Mahkemesi'nde 'hakaret' davası açıldı. Bugün görülen duruşmada Hüseyin Alyüz, Avukatı Kemal Sayılır hazır bulunurken, Ece Erken duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan Avukat Sayılır, Erken'in müvekkili hakkında yaptığı yorumun hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Müvekkilimi kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın'a benzeterek, dolandırıcılıkla suçlamıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme hakimi İse Ece Erken'in beraatına karar verdi.
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Ece Erken'e 'tosuncuk' davasında beraatEce Erken'e 'tosuncuk' davasında beraatEce Erken'e 'tosuncuk' davasında beraat

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