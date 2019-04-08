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Ece, FaceTime'dan arkadaşıyla konuşurken uçuruma düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:02 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıktığı dağlık alanda, arkadaşıyla 'FaceTime' adlı uygulama üzerinden görüntülü konuşma yaparken yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen Ece Türkoğlu (14), yaşamını yitirdi.

Ece, FaceTime'dan arkadaşıyla konuşurken uçuruma düşerek öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıktığı dağlık alanda, arkadaşıyla 'FaceTime' adlı uygulama üzerinden görüntülü konuşma yaparken yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen Ece Türkoğlu (14), yaşamını yitirdi.
Ortaokul öğrencisi Ece Türkoğlu, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte, bugün saat 14.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin bulunduğu dağlık alana gitti. İddiaya göre, Ece, buradaki dağlık alanda bir arkadaşıyla telefonda görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçuruma düştü. Ece Türkoğlu'nun arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sarp ve dağlık alanda ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, Ece'ye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekipleri tarafından düştüğü kayalıklarda bulunan Ece Türkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından sedyeye konulan Ece'nin cansız bedeni, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ece Türkoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
Olayın görgü tanıklarından Yavuz Sezen, "Mantar topluyordum. Orada bir kızın kayalıklara düştüğünü gördüm. Daha sonra 3- 4 arkadaşı daha geldi. Hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdim" diye konuştu.

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Ece, FaceTime'dan arkadaşıyla konuşurken uçuruma düşerek öldüEce, FaceTime'dan arkadaşıyla konuşurken uçuruma düşerek öldüEce, FaceTime'dan arkadaşıyla konuşurken uçuruma düşerek öldüEce, FaceTime'dan arkadaşıyla konuşurken uçuruma düşerek öldü

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