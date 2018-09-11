Ece Gürsel'in eteğiyle imtihanı!

Ece Gürsel kırmızı elbisesiyle boy gösterdi! Muhabirlere poz veren Gürsel, elbisesinin azizliğine uğradı.
Ece’nin zor anları
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Rüzgardan dolayı etekleri havalanan ünlü model frikik vermemek için çaba sarf etti.
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Şarkıcı Ece Gürsel (39) önceki gün rüzgârın esmesiyle havalanan eteği Marilyn Monroe'nun beyaz elbisesiyle çekildiği efsane pozu hatırlattı.
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Şarkıcı Ece Gürsel önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Rüzgar bir anda eteğini kaldırdı.
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Ece Gürsel o sırada aynı Marilyn Monroe gibi sokak ızgarasının üzerinde duruyordu.
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