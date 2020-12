Ece Gürsel kimdir? Ece Gürsel kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel evli mi?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel var. Özel açıklamalarla ve yeni şarkısıyla programın canlı yayın konuğu olan ünlü isimle ilgili izleyiciler tarafından da çok sayıda detay merak edildi. Peki, Ece Gürsel kaç yaşında? Ece Gürsel nereli? Ece Gürsel evli mi? İşte tüm detaylar...

ECE GÜRSEL KİMDİR?

1982 yılında Antalya’da dünyaya gelen Ece Gürsel yaş olarak şu anda 38 yaşındadır. Barbaros İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nun ardından Antalya Koleji’nde eğitim alan Gürsel, 2002 senesinde ise Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1999 senesinde mankenliğe adım atan Gürsel, 1999 senesinde Miss Model of Turkey yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

2000 senesinde ise katıldığı Star TV Güzellik Yarışması’nda ikincilik elde etti. 2001 senesinde Şebnem Schaefer’ın birinci olduğu Ford Models Super Model of The World yarışmasında da ikincilik kazandı. 2002 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ünlü isim, ailesiyle beraber İstanbul’a yerleşti. Best Model of Turkey yarışmasında 2003 yılında ikinci seçilen Gürsel, Best Model International 2003’te Türkiye’yi temsil etti. Malezya’da yapılan yarışmada dördüncü olan ünlü manken aynı zamanda en iyi vücutlu manken seçildi. Gürsel’in babası da merak ediliyor. Ünlü manken, eski milli futbolcu olan Tayfun Gürsel’in kızı.