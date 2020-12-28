MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Gürsel kimdir? Ece Gürsel kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel evli mi?

Ece Gürsel kimdir? Ece Gürsel kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel evli mi?

28.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ece Gürsel kimdir? Ece Gürsel kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel evli mi?

Ekranların ilgiyle takip edilen sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel bulunuyor. İzleyiciler ise ünlü isimle ilgili araştırma içerisine girdi. Peki, Ece Gürsel kimdir? Ece Gürsel kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel evli mi? İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler…

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel var. Özel açıklamalarla ve yeni şarkısıyla programın canlı yayın konuğu olan ünlü isimle ilgili izleyiciler tarafından da çok sayıda detay merak edildi. Peki, Ece Gürsel kaç yaşında? Ece Gürsel nereli? Ece Gürsel evli mi? İşte tüm detaylar...

ece gürsel

ECE GÜRSEL KİMDİR?

1982 yılında Antalya’da dünyaya gelen Ece Gürsel yaş olarak şu anda 38 yaşındadır. Barbaros İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nun ardından Antalya Koleji’nde eğitim alan Gürsel, 2002 senesinde ise Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1999 senesinde mankenliğe adım atan Gürsel, 1999 senesinde Miss Model of Turkey yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

ece gürsel

2000 senesinde ise katıldığı Star TV Güzellik Yarışması’nda ikincilik elde etti. 2001 senesinde Şebnem Schaefer’ın birinci olduğu Ford Models Super Model of The World yarışmasında da ikincilik kazandı. 2002 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ünlü isim, ailesiyle beraber İstanbul’a yerleşti. Best Model of Turkey yarışmasında 2003 yılında ikinci seçilen Gürsel, Best Model International 2003’te Türkiye’yi temsil etti. Malezya’da yapılan yarışmada dördüncü olan ünlü manken aynı zamanda en iyi vücutlu manken seçildi. Gürsel’in babası da merak ediliyor. Ünlü manken, eski milli futbolcu olan Tayfun Gürsel’in kızı.

Ece Gürsel'den 'sperm çalma' iddialarına yanıtEce Gürsel'den 'sperm çalma' iddialarına yanıt

Ece Gürsel Hıncal Uluç ile beraber 2005 yılında Haftalık dergisinin Sevgililer Günü sayısına kapak oldu. Uzun yıllar mankenlik kariyerine devam eden ünlü isim sonrasında şarkıcılığa adım attı. 2011 yılında ise Yarı Farkında isimli albümünü piyasaya sürdü. Albümdeki çok sayıda şarkının sözü ve müziği kendisine aitti. Gürsel Sadece ve Aptal Olma adlı albümleri de bulunuyor. Gürsel son olarak Vur Kalbimden isimli yeni single parçasını dinleyenleri ile buluşturdu. Ünlü ismin Instagram hesabında ise 66 bin takipçisi var.

Geçtiğimiz günlerde ablası Burçe Gürsel hakkında çıkan 'sperm çalma' iddiası ile ilgili olarak konuşan Gürsel şunları söylemişti: “Benim üzerime vazife değil ablamın hayatıyla alakalı konuşmak. Gerekli açıklamayı zaten çocuklarının babası Rifat Sarıcaoğlu yaptı. Bu haberleri yapanları dava etmişler. Biz de çok gülerek ve eğlenerek okuyoruz haberleri. Bu haberlerin nereden çıktığını, kaynağını biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Ablam çocuklarıyla mutlu. Önemli olan da bu bizim için.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Zeynep Alkan bıçak altına yattı!Zeynep Alkan bıçak altına yattı!
Ünlü şef MasterChef'e konuk oluyor!Ünlü şef MasterChef'e konuk oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Pekin'de koronavirüs alarmı! Acil durum ilan edildi

Pekin'de koronavirüs alarmı! Acil durum ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Diğer Haberler

Zeynep Alkan bıçak altına yattı!

Zeynep Alkan bıçak altına yattı!

Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç Sadakatsiz'e mi dahil oldu? Flaş açıklama

Gündemden düşmüyor! O diziye dahil oldu mu?

Haluk Levent'in sözleri korkuttu! 'Şarlatanlar köpek ve kedilerin ayaklarını keserek...'

Şoke etti! 'Şarlatanlar köpek ve kedilerin ayaklarını keserek...'

Kourtney Kardashian'dan otoseksüellik polemiği! 'Aynaya baktığımda tahrik oluyorum'

Otoseksüellik itirafı! 'Aynaya baktığımda tahrik oluyorum'

Tarkan ailesi için 1 milyon TL'yi reddetti

Tarkan ailesi için 1 milyon TL'yi reddetti

Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf

Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.