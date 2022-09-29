HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ece Melisa yaşasaydı 6 yaşında olacaktı! Çıkmayan otopsi raporu isyan ettirdi

Ece Melisa yaşasaydı 6 yaşında olacaktı! Çıkmayan otopsi raporu isyan ettirdi

29.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'dan Aydın'a tatile gelen ailenin Nisan ayında hayatları kabusa dönmüş, 6 yaşındaki Ece İzmir'de bir restoranda yediği yemekten hayatını kaybetmişti. Kahreden olay sonrası 4 yaşındaki kardeşi Ege gördüğü tedavi sonrası taburcu edilirken, Ece'nin ölüm nedeni kayıtlara belirsiz olarak geçti. Acılı anne Hasret Mercankaya, "Kızım hayatta olsaydı 6 yaşına girecekti. Bir an önce otopsi sonucu çıksın, otopsi raporu hala çıkmadı. İçim içimi yiyor. Sonucun çıkmasını bekliyorum'' dedi.

Ece Melisa yaşasaydı 6 yaşında olacaktı! Çıkmayan otopsi raporu isyan ettirdi

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa (5) ve Ege (4) ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya ise hayati tehlikeyi atlatıp, 13 Haziran'da taburcu edildi.

Screenshot_6

Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor.

Screenshot_7

'DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ'

Kızının 28 Eylül'de doğduğunu belirten Hasret Mercankaya, otopsi raporunun hala çıkmamasını kabul etmediğini söyleyerek, "Kızım yaşasaydı dün 6 yaşına girecekti. Otopsi raporu hala maalesef çıkmadı. İçim içimi yiyor. Sonucun çıkmasını bekliyorum. Oğlum Ege'nin sağlık durumu ise çok şükür iyi. İnşallah daha iyi olacak. Üzgünüz. Bir an önce şu otopsi sonucu çıksın ve sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum" dedi.

Screenshot_8

Screenshot_9

Adliye çıkışında 'zafer pozu' verip paylaşım yapan kadınlara yıllar sonra şokAdliye çıkışında 'zafer pozu' verip paylaşım yapan kadınlara yıllar sonra şok

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Dakikalarca sürdüKüçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Dakikalarca sürdü
MGK toplantısı sona erdi! Bildiride dikkat çeken Yunanistan vurgusuMGK toplantısı sona erdi! Bildiride dikkat çeken Yunanistan vurgusu
Kan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündükKan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündük
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

İlginizi Çekebilir

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.