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Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli? Ece Ronay'ın şarkıları nelerdir?

05.10.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları kamuoyuyla paylaşarak Erbil tarafından tacize uğradığını dile getiren şarkıcı Ece Ronay'ın kim olduğu merak ediliyor. 'Git Çatla' şarkısıyla YouTube trendlere giren şarkıcı hakkında, ''Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte yanıtlar...

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli? Ece Ronay'ın şarkıları nelerdir?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ''Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum. Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın?'' mesajları sonrası, Erbil'in kendisini taciz ettiğini söyleyen Ece Ronay, magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'ın kim olduğu, arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Detaylar haberimizde...

ECE RONAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki Ece Ronay, TikTok hesabında paylaştığı videolarla şöhret kapısını araladı.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

ECE RONAY'IN MESLEĞİ NE?

Tiktok fenomenliğinden sonra şarkıcılığa soyunan Ece Ronay'ın çıkarttığı çoğu şarkı, YouTube'da trendlere girdi.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

ECE RONAY ŞARKILARI

Ece Ronay'ın, Karpuz, Hıyar, Şiki Şiki, Baba Yorgun, Sevesim gibi şarkıları, YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

MEHMET ALİ ERBİL'İ İFŞA ETTİ

'Git Çatla' şarkısının klibinde Mehmet Ali Erbil'i oynatan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak 'hastayım' dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, 5 saniye falan görünüyor klipte.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün seviye atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere, ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

MEHMET ALİ ERBİL'DEN YANIT GELDİ

Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak, hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt verdi. Mehmet Ali Erbil, kendini şu sözlerle savundu:

Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya? Kamuoyu beni biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı?

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?

Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. 'Senin yanında uyumak istiyorum' diye mesaj atmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi Instagram'dan bana yazdı, sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, mesleği ne, nereli?


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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