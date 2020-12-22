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Ece Seçkin ağzını bozdu! 'Aşına da bulaş hızına da...'

22.12.2020 09:04 | Son Güncelleme:
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Ece Seçkin ağzını bozdu! 'Aşına da bulaş hızına da...'

Pandemiyi evde geçiren Ece Seçkin koronavirüsle ilgili çıkan haberleri de yakından takip ediyor. Ece Seçkin virüsle ilgili gelişmeleri duyunca ağzını bozdu.

Kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan şarkıcı Ece Seçkin koronavirüsle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde evde çam ağacını da kuran Ece Seçkin koronavirüsle ilgili attığı tweetle gündeme geldi.

Seçkin koronavirüsün bulaş hızı ve mutasyonuyla ilgili haberleri görünce sinirlendi.

Ece Seçkin paylaşımında ağzını bozdu ve şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Mutasyonuna da aşına da bulaş hızına da sosyal mesafene de s... senin covid kere yeter artık."

Seçkin'in bu isyanına hayranlarından ise beğeni yağdı.

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