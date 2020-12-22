Ece Seçkin ağzını bozdu! 'Aşına da bulaş hızına da...'

Kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan şarkıcı Ece Seçkin koronavirüsle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde evde çam ağacını da kuran Ece Seçkin koronavirüsle ilgili attığı tweetle gündeme geldi.

Seçkin koronavirüsün bulaş hızı ve mutasyonuyla ilgili haberleri görünce sinirlendi.

Ece Seçkin paylaşımında ağzını bozdu ve şunları söyledi:

"Mutasyonuna da aşına da bulaş hızına da sosyal mesafene de s... senin covid kere yeter artık."

Seçkin'in bu isyanına hayranlarından ise beğeni yağdı.



