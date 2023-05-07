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Ece Seçkin 'Antidepresan'ı yorumladı! Dekoltesi gözlerden kaçmadı

07.05.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mabel Matiz ve Mert Demir'in şarkısı 'Antidepresan'ı Ece Seçkin de yorumladı. Şarkıyı söylediği anlar sosyal medyada düşen Seçkin'in beline kadar olan yırtmacı sosyal medyayı ise ikiye böldü.

Ece Seçkin 'Antidepresan'ı yorumladı! Dekoltesi gözlerden kaçmadı

Kendisini 'zır deli' diye tanımlayan şarkıcı Ece Seçkin de pek çok ünlü isim gibi sahnede Mabel Matiz ve Mert Demir'in şarkısı 'Antidepresan'ı okudu. Ancak Seçkin'in sahne tarzı şarkının önüne geçti.

Siyah kasığına kadar olan yırtmacıyla sahnede boy gösteren şarkıcının videosu sosyal medyaya düşünce kıyafete yorum yağdı.

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Ece Seçkin'i görenler "Hiç giymese de olurmuş", "Kıyafet hiç olmamış ya", "Kasığı görünüyor sevmedim", "Şarkı da kıyafet de fiyasko" yorumlarında bulundu.

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Ece Seçkin geçtiğimiz aylarda bir açıklamasında "Aynı jenarasyonda olduğum kadın star arkadaşlarım İrem Derici, Simge, Aleyna Tilki, Derya Uluğ, Merve Özbey hepsi gerçek müzisyenler. Bizim jenerasyonumuzdaki herkesin kendine has nokta atışı olduğu ve bir numara olduğu yeri var. Bence benim olayım da sahnedeki repertuvarımla alakalı olabilir. Bunu 'Daha iyiyim, bir numarayım' olarak söylemiyorum. Fark olarak söylüyorum. Birkaç dil birden yabancı şarkı seslendiriyorum. Bunu da bir farkım olarak söyleyebilirim" demişti.

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Ece Seçkin sosyal medya söyledi

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