Ece Seçkin'den iddialı bikinili pozlar! Fiziği ile hayran bıraktı...

İşte o pozlar ve Seçkin'in Derya Uluğ ile tatil anları...

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI! ECE SEÇKİN'DEN İDDİALI POZLAR...

Önceki aylarda yeni şarkısı Yastık ile dinleyicilerinin karşısına çıkan Ece Seçkin, sık sık kullandığı sosyal medya platformu Instagram2Da yaptığı paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekiyor.

DERYA ULUĞ İLE TATİLE ÇIKTI! Yakın arkadaşı şarkıcı Derya Uluğ ile birlikte tatile çıkan Ece Seçkin, güney sahillerinde tatil keyfi yaparak ılık denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI 29 yaşındaki güzel şarkıcı, Instagram hesabı üzerinden tekne turunda çekilmiş olduğu bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Giymiş olduğu siyah bikinisiyle poz veren Seçkin'in paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni yağdı.

YORUM YAĞDI! Ayrıca paylaşıma yüzlerce yorum da yağdı. Derya Uluğ da Seçkin'in pozuna yorum bırakanlardan oldu.