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Ece Seçkin'den iddialı bikinili pozlar! Fiziği ile hayran bıraktı...

14.06.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarına giriş yapmamızla beraber ünlü şarkıcı Ece Seçkin de tatil sezonunu açtı. Şarkıcı arkadaşı Derya Uluğ ile güney sahillerinde tatil yapan Ece Seçkin, teknede çekilmiş olduğu bikinili tatil pozlarını Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Seçkin'in siyah bikinisiyle verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.

İşte o pozlar ve Seçkin'in Derya Uluğ ile tatil anları...

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI! ECE SEÇKİN'DEN İDDİALI POZLAR...

Önceki aylarda yeni şarkısı Yastık ile dinleyicilerinin karşısına çıkan Ece Seçkin, sık sık kullandığı sosyal medya platformu Instagram2Da yaptığı paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekiyor.

DERYA ULUĞ İLE TATİLE ÇIKTI!

DERYA ULUĞ İLE TATİLE ÇIKTI!
Yakın arkadaşı şarkıcı Derya Uluğ ile birlikte tatile çıkan Ece Seçkin, güney sahillerinde tatil keyfi yaparak ılık denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
29 yaşındaki güzel şarkıcı, Instagram hesabı üzerinden tekne turunda çekilmiş olduğu bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Giymiş olduğu siyah bikinisiyle poz veren Seçkin'in paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni yağdı.

YORUM YAĞDI!

YORUM YAĞDI!
Ayrıca paylaşıma yüzlerce yorum da yağdı. Derya Uluğ da Seçkin'in pozuna yorum bırakanlardan oldu.

DERYA ULUĞ İLE KADEH TOKUŞTURDU

DERYA ULUĞ İLE KADEH TOKUŞTURDU
Seçkin, yakın arkadaşı Derya Uluğ ile birlikte çektiği tatil fotoğraf ve videolarını da Instagram hesabında paylaştı. Uluğ ile kadeh tokuşturduğu anlar da binlerce beğeni aldı.
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Anahtar Kelimeler:
bikini Derya Uluğ Ece Seçkin
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