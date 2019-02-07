Ece Seçkin el hareketi yaptı annesi uyardı

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında çıkardığı şarkısıyla büyük beğeni kazanan şarkıcı Ece Seçkin verdiği konserlerde hayranlarıyla bir araya geliyor.

Seçkin’in takipçileriyle bir araya geldiği diğer bir mekan ise sosyal medya… 1,4 milyon takipçisi olan Ece Seçkin yaptığı paylaşımlarla beğeni toplarken hesabından paylaştığı son kareyle annesinin tepkisini çekti.

“HİÇ BEĞENMEDİM”

Kızını Instagram’da takip eden Lale Hanım, kızının Hadise’nin yaptığına benzer bir el hareketi yaparken görüldüğü fotoğrafın altına “El hareketin çok ayıp hemen sil bunu hiç beğenmedim” notunu düştü.

Bunu gören şarkıcı annesinin yorumunu hesabından paylaştı ve üzerine de “Anneme kim öğretti instagramı, Facebook’ta takılıyordu kendi halinde ne güzel” yazdı.

