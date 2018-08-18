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Ece Seçkin, hayranlarını coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan Ece Seçkin, çoğunluğu genç olan hayranlarını hareketli parçalarıyla eğlendirdi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan Ece Seçkin, çoğunluğu genç olan hayranlarını hareketli parçalarıyla eğlendirdi.

Marmaris Barlar Sokağı'ndaki bir eğlence mekanında Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Ece Seçkin sahneye çıktı. Saat 00.30'da kapılarını açan 2 bin 500 kiikapasiteli kapalı disko, kısa sürede Ece Seçkin hayranları tarafından dolduruldu. Rus dansçı kadınların sahnede şovları ve DJ'lerin hareketli parçaları eşliğinde kalabalık coştu. Saat 02.00 sıralarında şarkıcı Ece Seçkin alkışlar eşliğinde sahneye geldi. 'Hoşuna mı gidiyor', 'Şok oldum' ve 'Bu ne yaa' adlı sevilen hareketli parçalarını seslendiren Ece Seçkin, hayranlarını coşturdu. Şarkıcı 3 gün önce piyasaya çıkan yeni şarkısını da söyledi.

Hareketli şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Seçkin, kıvrak danslarıyla dikkat çekti. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Seçkin, beraber öz çekim de yaptı. İki saat sahnede kalan Ece Seçkin, keyifli bir gece yaşattı. Seçkin, sahne sonrası üniversiteli kadın hayranlarıyla kuliste hatıra fotoğrafı çektirdi.

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