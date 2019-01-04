MAGAZİN

Ece Seçkin'in Şeyseller'de tatil keyfi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.01.2019 23:27 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile düet yapmaya hazırlanan Ece Seçkin, Şeyseller'de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin tropik ada ülkesi olan Şeyseller'de tatil yapıyor.

Ece Seçkin'den tatil pozları

Ece Seçkin, Hint Okyanusu’nun incisi olarak bilinen Şeyseller’in Mahe sahillerinde denizin keyfini çıkarıyor.

Ece Seçkin, Hint Okyanusu’nun incisi olarak bilinen Şeyseller’in Mahe sahillerinde denizin keyfini çıkarıyor.

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile düet yapacağını açıklayan Ece Seçkin yoğun çalışma temposu öncesinde tatile çıktı.

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile düet yapacağını açıklayan Ece Seçkin yoğun çalışma temposu öncesinde tatile çıktı.

Ece Seçkin Şeyseller tatilinden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ece Seçkin Şeyseller tatilinden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ece Seçkin paylaşımları Instagram'da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ece Seçkin paylaşımları Instagram'da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ece Seçkin'den tatil pozları

Ece Seçkin'den tatil pozları

Ece Seçkin'den tatil pozları

Ece Seçkin'den tatil pozları

Ece Seçkin'den tatil pozları

Ece Seçkin'den tatil pozları
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Ece Seçkin şeyseller tatil

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