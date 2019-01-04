Ece Seçkin'in Şeyseller'de tatil keyfi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin tropik ada ülkesi olan Şeyseller'de tatil yapıyor.
Ece Seçkin'den tatil pozları
Ece Seçkin, Hint Okyanusu’nun incisi olarak bilinen Şeyseller’in Mahe sahillerinde denizin keyfini çıkarıyor.
Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile düet yapacağını açıklayan Ece Seçkin yoğun çalışma temposu öncesinde tatile çıktı.
Ece Seçkin Şeyseller tatilinden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Ece Seçkin paylaşımları Instagram'da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ece Seçkin'den tatil pozları
Ece Seçkin'den tatil pozları
Ece Seçkin'den tatil pozları
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