Ece Seçkin karantinada 2 milyon lira kazandı!

Ece Seçkin, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) sebebiyle bir süredir evinden çıkmıyor. Salgın sebebiyle konserleri iptal edilen Seçkin, bu süreçte de para kazanmayı başardı. Genç şarkıcı, son iki ayda gerçekleştirdiği marka anlaşmaları sayesinde 2 milyon TL kazanç sağladı.

VİLLA ALACAK!

Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez’le evlilik hazırlığında olan Seçkin, biriktirdiği parayla bir süredir istediği villayı satın alacak.

Başarılı şarkıcı, 13 Haziran Cumartesi günü “dans challenge” başlatmıştı. “Dans challange” kapsamında takipçilerin yollayacağı videolar arasından çeşitli görüntüler seçilecek. Bu görüntülerle birlikte Seçkin’in dans videosunun da yer aldığı özel bir klip videosu oluşturulacak.

Seçkin içinde yer aldığ projenin ilk videosu yaklaşık 6 milyon izlenmeye ulaştı. (Sözcü)

