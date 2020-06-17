MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Seçkin karantinada 2 milyon lira kazandı!

Ece Seçkin karantinada 2 milyon lira kazandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ece Seçkin, karantina sürecinde yaptığı reklam anlaşmaları ile tam 2 milyon lira kazandı.

Ece Seçkin, yeni tip koronavirüsü (Covid-19) sebebiyle bir süredir evinden çıkmıyor. Salgın sebebiyle konserleri iptal edilen Seçkin, bu süreçte de para kazanmayı başardı. Genç şarkıcı, son iki ayda gerçekleştirdiği marka anlaşmaları sayesinde 2 milyon TL kazanç sağladı.

VİLLA ALACAK!

Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez’le evlilik hazırlığında olan Seçkin, biriktirdiği parayla bir süredir istediği villayı satın alacak.

Başarılı şarkıcı, 13 Haziran Cumartesi günü “dans challenge” başlatmıştı. “Dans challange” kapsamında takipçilerin yollayacağı videolar arasından çeşitli görüntüler seçilecek. Bu görüntülerle birlikte Seçkin’in dans videosunun da yer aldığı özel bir klip videosu oluşturulacak.

Seçkin içinde yer aldığ projenin ilk videosu yaklaşık 6 milyon izlenmeye ulaştı. (Sözcü)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kestiCanlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti
Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşımKuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşım
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Merak ettiren soru! Narsistik sayı nedir?

Merak ettiren soru! Narsistik sayı nedir?

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Şevval Şahin'in leopar sevgisi

Şevval Şahin'in leopar sevgisi

Kelly Brook'un işe dönüş sevinci

İşe dönüş sevinci

Dolunay Soysert'in acı günü! 'Oğluma veda'

Dolunay Soysert'in acı günü! 'Oğluma veda'

Nilperi Şahinkaya 'Aileler tanıştı'

Nilperi Şahinkaya 'Aileler tanıştı'

Yasemin Allen pitonu vücudunda gezdirdi!

Yasemin pitonu vücudunda gezdirip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.