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Ece Seçkin, Marmaris'te tatilcileri coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki eğlence mekanında sahneye çıkan şarkıcı Ece Seçkin, tatilcileri hareketli parçaları ve danslarıyla coşturdu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki eğlence mekanında sahneye çıkan şarkıcı Ece Seçkin, tatilcileri hareketli parçaları ve danslarıyla coşturdu.

Marmaris'in 300 metre uzunluğundaki, dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda bir eğlence mekanında, Türk pop müziği şarkıcısı Ece Seçkin sahne aldı. Saat 23.30'da kapılarını açan 3 bin 500 kişi kapasiteli mekan, kısa sürede şarkıcının hayranlarıyla doldu. Rus ve Türk dansçı kadınların sahnedeki şovları ve DJ'in çaldığı hareketli parçalar eşliğinde kalabalık eğlendi. Saat 01.30 sıralarında şarkıcı Ece Seçkin alkışlar ve kendisini cep telefonuyla görüntülemeye çalışan hayranlarının eşliğinde sahneye geldi. Seçkin, geçen yaz çıkardığı albümündeki 'Hoşuna mı gidiyor', 'Bu ne ya', 'Aman aman' isimli hareketli parçaları ile konserine başladı. Albümlerinden 11'i hit olan, 4'ün de hareketli yabancı olmak üzere toplam 15 parçayı seslendiren Seçkin, iki danşçı eşliğindeki dansları ve sahne performansıyla da beğeni topladı. Seçkin, yeni piyasaya çıkan albümünden 'Geçmiş zaman' isimli şarkısını da ilk defa hayranlarıyla birlikte söyledi.

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Seçkin, birlikte 'selfie' yaptı. Şarkıcı, 2 saatlik sahne performansının ardından hayranlarını kırmayıp kuliste hatıra fotoğrafı çektirdi.

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