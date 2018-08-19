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Ece Seçkin, Sarımsak Kraliçesi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

KASTAMONU Taşköprü Belediyesi tarafından 32'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında  şarkıcı Ece Seçkin, açık hava konserinde Taşköprülülerle buluştu.

Ece Seçkin, Sarımsak Kraliçesi oldu

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA)-KASTAMONU Taşköprü Belediyesi tarafından 32'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Ece Seçkin, açık hava konserinde Taşköprülülerle buluştu. Kendisine sahnede taçtan yapılmış sarımsak takdim edilen Seçkin, Taşköprü’de sarımsak kraliçesi ilan edildi.
Köprübaşı Festival Meydanı’nda gerçekleşen programda sahne alan Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde klibini Güney Afrika’da çektiği 'Dibine Dibine' isimli şarkısı Taşköprü Sarımsak Festivali’nde on binler karşısında söyledi. Konserde Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sevilen şarkıcaya sarımsaktan taç takıp, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı takdim etti.
Konser sonrası açıklamada bulunan Ece Seçkin, "Yeni şarkımı ilk defa bu akşam Taşköprü'de canlı canlı söyledim. Zaten çok yeni. Seyircilerimizin talebi üzerine iki defa söylemek benim için büyük bir keyifti. Bu kadar kısa sürede tekrar istenmesi beni çok mutlu etti. Binlerce kişi vardı bugün burada ve herkes şarkıyı ezberlemiş bile. Bu bir sanatçı için yaşayabileceği en güzel duygu. Hem burada olduğum için, hem şarkı bu kadar çok sevildiği ve yayıldığı için çok mutluyum. Bu akşam bana sarımsak tacı taktılar ve kilolarca sarımsak hediye ettiler. Sarımsağı ben de seviyorum. Sahneye çıkmayacağım zaman, özellikle mantının üzerinde sarımsak çok güzel oluyor" dedi.
Ece Seçkin, ayrıca kendisine yöneltilen 'Yakında evlilik var mı?' sorusuna ise, "Kurban Bayramı sonrasında artık aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Bu akşam Çağrı’nın ailesi de beni izlemek için buradaydı. Beni yalnız bırakmadılar. Bayramdan sonra da aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Evliliğe doğru ilk adımı atacağız" diye yanıt verdi.

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Ece Seçkin, Sarımsak Kraliçesi olduEce Seçkin, Sarımsak Kraliçesi oldu

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