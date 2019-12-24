Ece Seçkin yeni imajıyla dikkat çekti

Rozz Kalliope ile gerçekleştirdiği ‘'Benjamins 3’' düeti ile üç hafta gibi kısa bir sürede müzik listelerinde bir numara olan, 300 bini aşkın beğeni ve 21 milyon tıklanma ile gündemi sallayan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında yeni saç rengiyle görenleri şaşırttı.

Paylaşım yaptığı fotoğrafta süslenmiş yılbaşı ağacının yanında poz veren güzel sanatçı Ece Seçkin, fotoğrafın altına: "Sonunda pembe saçlarıma geri döndüm, çok mutluyum." notu düştü.

Yeni yıla pembe saçlarıyla girecek olan Ece Seçkin'in bu tarzı sosyal medyada da yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

