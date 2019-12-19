MAGAZİN

Ece Seçkin’den erken yeni yıl kutlaması

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 09:36 | Son Güncelleme

Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, yeni yıl kutlamaları kapsamında 21 Aralık Cumartesi akşamı Trump Cadde’de sevenleriyle buluşacak.

Ece Seçkin’den erken yeni yıl kutlaması

İSTANBUL, (DHA)- Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, yeni yıl kutlamaları kapsamında 21 Aralık Cumartesi akşamı Trump Cadde’de sevenleriyle buluşacak.

Genç şarkıcı Ece Seçkin, Trump Alışveriş Merkezi’nin teras katında yer alan Trump Cadde’de erken yılbaşı konseri verecek. 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 19:00’da hayranlarıyla buluşacak olan Ece Seçkin, en sevilen şarkılarını iki saat boyunca Trump Cadde ziyaretçileri için seslendirecek. Konsere müzik severler ücretsiz katılabilecek.

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
İzmir Fashion Week ikinci gününde ünlü markaları moda severlerle buluşturduİzmir Fashion Week ikinci gününde ünlü markaları moda severlerle buluşturdu
Türk Kızılaydan "Uluslararası Göçmenler Günü" konseriTürk Kızılaydan "Uluslararası Göçmenler Günü" konseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Meyhanede dansöz oynattı!

Meyhanede dansöz oynattı!

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinemanın 124. doğum günü OMÜ’de kutlandı

Sinemanın 124. doğum günü OMÜ’de kutlandı

Müzik, yemek ve sanat dolu Food Night Out Gecesi gerçekleşti

Müzik, yemek ve sanat dolu Food Night Out Gecesi gerçekleşti

Tankut Tonger: Eğlence perakendesi kavramını geliştirdik

Tankut Tonger: Eğlence perakendesi kavramını geliştirdik

Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışması

Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışması

‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi

‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi

Eskişehir’de iki ayda 50 bin kişinin gezdiği müzeye ‘özel ödül’

Eskişehir’de iki ayda 50 bin kişinin gezdiği müzeye ‘özel ödül’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.