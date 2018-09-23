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Ece Üner 'Angara' hakkında konuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner'in 'Angara' yorumu sosyal medyayı sallarken, Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu ise konuyu Ece Üner'e sorduğunu söyledi ve yanıtını bugünkü köşesine taşıdı.

Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner, geçtiğimiz günlerde, "kağıt toplayan çocukların tehlikeli oyunu" başlıklı haberiyle çocuk işçilere ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekmişti. Ancak Ankara'da yaşanan olayın anonsunu yaparken Ankara yerine “Angara” demesi, haberin önüne geçerken, Üner'i de sosyal medyada gündem yapmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Ece Üner'in "Angara" yorumunu beğenirken, görüntüler de binlerce kez paylaşılmıştı.

Milliyet gazatesi yazarı Sina Koloğlu ise bugünkü köşesinde bu konuyu ele aldı.

Koldoğlu, Ece Üner'e konuyu sorduğunu dile getirirken, Üner'in, “Ankara konusu, insanları böyle bir dönemde tebessüm ettiren bir şey oldu işte. Ne mutlu bana!” dediğini ifade etti.

Koloğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"'Angara’nın en işlek caddelerinde kaydedilen' diye devam ediyordu cümle... Show TV Ana Haber Bülteni’nde, Ece Üner, kağıt toplayan çocuk haberinde bu şekilde söyledi. ‘Güldüren gaf’ olarak haberleştirildi, sosyal medyada patladı... Üner’e sordum, 'Ankara konusu, insanları böyle bir dönemde tebessüm ettiren bir şey oldu işte. Ne mutlu bana!' dedi. Bana göre çok hoş ve zarif bir cevaptı. Bir de çok anlamlı..."

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Ece Üner angara sina koloğlu show tv ana haber milliyet sosyal medya

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